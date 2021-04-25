Kartal hata yapmadı

STAT: Vodafone Park

HAKEMLER: Cüneyt Çakır **, Bahattin Duran **, Tarık Ongun **

BEŞİKTAŞ: Ersin **, Rosier **, Vida ***, Montero **, N'Sakala **, Josef ***, Necip ** (81 Dorukhan ?), Ljajic *** (72 Mensah *), Ghezzal ***, N'Koudou ***, Gökhan Töre **

KAYSERİSPOR: Doğan **, Kvrzic ** (46 Ramazan *), Paz **, Kolovetsios **, Behich **, Attamah * (46 Emre *), Muhar **, Lenon * (81 Sabovic ?), Alibec ** (62 Melih *), Henrique **, İlhan * (75 Luckassen *)

GOLLER: Dk. 4 Ghezzal (P), 6 Henrique, 13 ve 65 N'Koudou

SARI KARTLAR: Josef, Rosier, Necip, Montero (Beşiktaş), Henrique (Kayseri)

Süper Lig'de iki haftadır beraberlik alarak tökezleyen Beşiktaş, kritik maçta evinde düşme hattındaki Kayserispor'u mağlup ederek kendine geldi: 3-1. 2. dakikada Gökhan Töre ile duvar pası yaparak ceza alanı içine giren Adem Ljajic, Kvrzic'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Cüneyt Çakır, penaltı kararı verdi. 4'te Ghezzal topu filelerle buluşturdu:1-0. 6'da Alibec'in ortasına penaltı noktasına yakın bir yerden Henrique vurdu ve takımına eşitliği getiren golü kaydetti: 1-1. 12'de Josef'ten seken topu alan Karlo Muhar'ın ceza sahası dışından çektiği sert şut az farkla yan ağlarda kaldı. 13'te yay üzerinde topla buluşan Ghezzal pasını Ljajic'e çıkardı. Ljajic de sol kanattan ceza alanına bindirme yapan N'Koudou'ya aktardı. Bu futbolcunun dar açıdan çektiği şutta top filelere gitti: 2-1.

GHEZZAL YILDIZLAŞTI

51'de Alibec'in yerden sert kullandığı serbest vuruşta top barajdan döndü. Seken topa yine Alibec'in vurdu top Necip'ten döndü. 65'te Ghezzal'ın ortasında N'Koudou, topu filelere gönderdi: 3-1. 78'de Gökhan ceza sahası dışından çok sert vurdu, kaleci Doğan çeldi. 81'de sağ kanattan Rosier'in arka direğe ortasında N'Koudou topa doğru hamle yaptı ama dokunmayı başaramadı. Karşılaşma 3-1 sona erdi.