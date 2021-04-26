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Kartal havalı

Sakat ve cezalı 7 oyuncudan yoksun çıktığı Kayserispor maçını kayıpsız atlatan Beşiktaş, zirveye sıkı sıkı tutundu.

Kartal havalı

26.4.2021

Spor Toto Süper Lig'de son iki maçından beraberlikle ayrılan lider Beşiktaş, önemli eksiklerle çıktığı Kayserispor maçında 3 puan alarak zirvedeki avantajını korudu. Sakat ve cezalı 7 oyuncudan yoksun sahaya çıkan santrforsuz kadro, sahadan 3-1'lik bir galibiyetle ayrılırken sezonun en etkili oyununu oynadı. İleri uçta kanat oyuncusu Gökhan Töre'yi görevlendiren teknik direktör Sergen Yalçın, Josef- Necip-Ghezzal-Ljajic ve N'Koudou'dan oluşan dinamik orta sahayla hem pres yaptı, hem de oyunun kontrolünü maçın başından sonuna kadar elinde tuttu.

FARKI KORUDU
Buna; Ankaragücü maçında kaçırdığı penaltıyla tepkilerin odağında olan N'Koudou'nun, geceye damga vuran golleri de eklenince siyahbeyazlılar, zorlu geçmesi beklenen Kayserispor maçından çok rahat bir galibiyetle ayrıldı. Bu galibiyetle Galatasaray ile 6 puanlık farkı koruyan Beşiktaş, en yakın rakibi Fenerbahçe ile de aradaki farkın kapanmasını engelledi. Beşiktaş'ın şampiyonluğa ulaşması için önünde sadece 5 karşılaşması kaldı. Kara Kartal, hafta içinde Ç.Rize ile deplasmanda oynadıktan sonra sırasıyla Hatay (İ), Galatasaray (D), Karagümrük (İ) ve Göztepe (D) ile karşılaşacak.

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