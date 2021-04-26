Kartal havalı

Spor Toto Süper Lig'de son iki maçından beraberlikle ayrılan lider Beşiktaş, önemli eksiklerle çıktığı Kayserispor maçında 3 puan alarak zirvedeki avantajını korudu. Sakat ve cezalı 7 oyuncudan yoksun sahaya çıkan santrforsuz kadro, sahadan 3-1'lik bir galibiyetle ayrılırken sezonun en etkili oyununu oynadı. İleri uçta kanat oyuncusu Gökhan Töre'yi görevlendiren teknik direktör Sergen Yalçın, Josef- Necip-Ghezzal-Ljajic ve N'Koudou'dan oluşan dinamik orta sahayla hem pres yaptı, hem de oyunun kontrolünü maçın başından sonuna kadar elinde tuttu.

FARKI KORUDU

Buna; Ankaragücü maçında kaçırdığı penaltıyla tepkilerin odağında olan N'Koudou'nun, geceye damga vuran golleri de eklenince siyahbeyazlılar, zorlu geçmesi beklenen Kayserispor maçından çok rahat bir galibiyetle ayrıldı. Bu galibiyetle Galatasaray ile 6 puanlık farkı koruyan Beşiktaş, en yakın rakibi Fenerbahçe ile de aradaki farkın kapanmasını engelledi. Beşiktaş'ın şampiyonluğa ulaşması için önünde sadece 5 karşılaşması kaldı. Kara Kartal, hafta içinde Ç.Rize ile deplasmanda oynadıktan sonra sırasıyla Hatay (İ), Galatasaray (D), Karagümrük (İ) ve Göztepe (D) ile karşılaşacak.