Kara Kartal’a müjdeli haber

Süper Lig'de zirvede yer alan ve son Hes Kablo Kayserispor maçında eksiklere rağmen 3 puanı hanesine yazdırmayı başaran Beşiktaş'a sakat oyunculardan güzel haber geldi. Ligin 38. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta Kayserispor maçında forma giyemeyen Cyle Larin fizyoterapist eşliğinde koşu yaparken, Atiba takımla çalıştı.



NECİP UYSAL VE ROSİER CEZALI

İKİ oyuncunun kadroya alınması beklenirken kart cezalıları Necip Uysal ve Rosier'in yerine Atiba ve Dorukhan ikilisinin görev alacağı öğrenildi. Takımda Cyle Larin'in durumu ise henüz netleşmedi. Siyahbeyazlı ekip bugün öğlen yapacağı idmanın ardından Trabzon'a gidecek. Beşiktaş kafilesi, daha sonra ise kara yoluyla Rize'ye geçerek kampa girecek.



SALİH'DEN MESAJ VAR

BEŞİKTAŞ'IN tranfer listesinde bulunduğu iddia edilen Köln'de oynayan Salih Özcan, Türkiye'ye transferi ile ilgili konuştu. Özcan, "Kendimi komple futboluma odaklamak istiyorum. Sezon sonunda da menajerim ile oturup teklifleri konuşacağız. Zaman bulduğumda Türkiye Süper Ligi'ni izlemeye çalışıyorum. Özellikle derbi maçları heyecanlı oluyor, evde izliyoruz" diye konuştu.