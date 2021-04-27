Koronayı yendi zirveye çıktı

İsviçre'de düzenlenen 2021 Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda birincilik kürsüsüne çıkan İzmirli sporcu Ferhat Arıcan, hem koronayı yendi, hem de tarih yazdı. Şampiyonadan 25 gün önce korona virüse yakalanan 27 yaşındaki sporcu hastalığı döneminde kendi kendine söz verdiğini kaydederek bu sözünü tuttuğunu dile getirdi. Göztepe Spor Kulübü sporcusu olan Ferhat Arıcan paralel aletinde 15 bin 300 puan elde ederek kazandığı altın madalya ile üst üste ikinci Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

İNANCIN ZAFERİ

Sosyal medya hesabında açıklama yapan sporcu, "Henüz 25 gün önce Kovid testim pozitif çıkınca kendime söz vermiştim. Avrupa Şampiyonası'na yetişecek ve elimden gelenin fazlasını yapacaktım. Zor bir dönemdi. Ancak hep bir-likte bu zorluk-ları aşmasını bildik. Paralel aletinde geçen sene kazandığım Avrupa şampiyonlu-ğunu unvanımı koru-duğum ve bir kez daha altın madalya kazandığım için çok mutluyum. Ülke-me bu sevinci üst üste ikinci kez yaşattığım için de çok gururlu-yum" açıklamasını yaptı. Ferhat, Tokyo Olimpiyatları'nda hedefinin yine altın madalya olduğunu belirterek "Olimpiyat-lar için şimdi daha çok çalışma zamanı. Olimpi-yatlarda da madalya ala-rak ülkeme tarihi bir ilki yaşatmak istiyorum." dedi.



MADALYA CANAVARI

FERHAT Arıcan, Avrupa Şampiyonası'nda en fazla madalyaya sahip olan cimnastikçimiz unvanını pekiştirdi. Türkiye'nin erkekler cimnastikte Avrupa'da bireysel kategoride elde ettiği 8 madalyanın 4'ünü Ferhat Arıcan kazandı.İzmirli sporcu 2019 Avrupa Şampiyonası'nda paralelde bronz, 2020'de paralelde altın, kulplu beygirde bronz, 2021'de ise yine paralelde altın kazandı.



OKULUNDAN TEBRİK

Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan'a bir tebrik de mezunu olduğu Ege Üniversitesi'nden geldi. Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunu olan Fer-hat'ın başarılarıyla gurur duyduklarını ifade eden Rek-tör Prof. Dr. Necdet Budak, "Bu gururu yaşatan sporcumuz Ferhat Arıcan'ı can-ı gönülden tebrik ediyorum" diye konuştu.



SON KOTAYI ADEM ALDI

ASLEN Mısırlı olup İzmir'de yaşayan Adem Asil, katıldığı 2. Avrupa Şampiyonası'nda hem olimpiyat kotası alırken hem de bronz madalya kazandı. Abdelrahman Elgamal olan adını Adem Asil olarak değiştiren sporcu, genel tasnifte Tokyo Olimpiyatları'na Avrupa Kıtası'ndan son kotayı almayı başardı. Asil'in başarısıyla Türkiye bu yaz olimpiyatlarda cimnastikte İbrahim Çolak, Ferhat Arıcan, Ahmet Önder ve Adem olmak üzere 4 erkek sporcuyla temsil edilecek.