Salih Uçan’a teklif

BEŞİKTAŞ, Trabzonspor'un da gündeminde olan Alanyaspor'un 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Salih Uçan'a talip oldu. Siyah-beyazlı yönetim Salih Uçan'a 1.1 milyon Euro ücret teklif etti. Süper Lig'de bu sezon 38 maçta oynayan ve 3 gol atıp, 7 asist yaparak kariyerinin en parlak dönemini geçiren Salih Uçan'ın teklifi kabul ettiği öğrenildi. Beşiktaş, yıllar önce Bucaspor'da oynarken Salih'i renklerine katmak istemiş ancak Fenerbahçe yıldız oyuncunun transferini gerçekleştirmişti.

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