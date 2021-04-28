  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Beşiktaş Salih Uçan’a teklif

’a teklif

Salih Uçan’a teklif

28.4.2021

BEŞİKTAŞ, Trabzonspor'un da gündeminde olan Alanyaspor'un 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Salih Uçan'a talip oldu. Siyah-beyazlı yönetim Salih Uçan'a 1.1 milyon Euro ücret teklif etti. Süper Lig'de bu sezon 38 maçta oynayan ve 3 gol atıp, 7 asist yaparak kariyerinin en parlak dönemini geçiren Salih Uçan'ın teklifi kabul ettiği öğrenildi. Beşiktaş, yıllar önce Bucaspor'da oynarken Salih'i renklerine katmak istemiş ancak Fenerbahçe yıldız oyuncunun transferini gerçekleştirmişti.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Salih Uçan’a teklif haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.