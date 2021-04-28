BEŞİKTAŞ, Trabzonspor'un da gündeminde olan Alanyaspor'un 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Salih Uçan'a talip oldu. Siyah-beyazlı yönetim Salih Uçan'a 1.1 milyon Euro ücret teklif etti. Süper Lig'de bu sezon 38 maçta oynayan ve 3 gol atıp, 7 asist yaparak kariyerinin en parlak dönemini geçiren Salih Uçan'ın teklifi kabul ettiği öğrenildi. Beşiktaş, yıllar önce Bucaspor'da oynarken Salih'i renklerine katmak istemiş ancak Fenerbahçe yıldız oyuncunun transferini gerçekleştirmişti.
Salih Uçan’a teklif haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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