Kartal Rize’de uçtu

Süper Lig'de lider Beşiktaş, deplasmanda Çaykur Rizespor'u mağlup ederek 2'de 2 yaptı: 2-3. 16'da sağ kanattan son çizgiye inen Rachid Ghezzal'in pasında kale önünde N'Koudou'nun vuruşunda top filelerle buluştu: 0-1. 17'de Ljajic'in şutunda meşin yuvarlak bir kez daha filelerle buluştu ancak VAR'ın uyarısı üzerine ofsayt gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı. 44'te karambolde Atiba'nın şutu ağlara gitti. Ancak VAR'dan gelen uyarının ardından gol iptal edildi. 57'de Gökhan Töre, dar açıdan topu ağlara gönderdi: 0-2. 59'da Remy savunmanın arkasına sarktı. Kaleci Ersin'den sıyrılıp dar açıdan vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi. Ancak ofsayt nedeniyle gol iptal edildi. 75'te Ghezzal, sağ kanatta topla buluştu. Sol ayağı ile uzak köşeye çok güzel bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi: 0-3.

PEŞ PEŞE GOLLER

80'de Welinton'un pasıyla buluşan Ljajic, vuruşunu yaptı. Gökhan Akkan topu çelmeyi başardı. 87'de serbest vuruşu İsmail Köybaşı kullandı ve topu köşeden ağlara gönderdi: 1-3. 89'da sağ kanattan Moroziuk'un kale sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta Djokovic kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi: 2-3. Karşılaşma 3-2 sona erdi.



SERGEN YALÇIN DEĞİŞTİRDİ

SÜPER Lig'in 38. haftasında Çay-kur Rizespor'a konuk olan Beşiktaş'ta tek-nik direktör Sergen Yalçın, geçen hafta oynadıkları Hes Kablo Kayserispor maçı-nın ilk 11'ine göre 3 deği-şiklik yaptı. Sergen Yalçın, kart cezasını tamamlayan Welinton'u, Montero'nun yerine stoperde görev-lendirdi. Yalçın, kart cezalısı Necip Uysal'ın yerine Atiba Hutchinson'a, sağ bek Valentin Rosier'in yerine ise Doruk-han Toköz'e ilk 11'de şans verdi.



BEŞİKTAŞ'TA ÇOK EKSİK VARDI

BEŞİKTAŞ'TA Cenk, Abuobakar, Oğuzhan ve Hasic sakatlıkları nedeniyle, Kayseri maçında cezalı durma düşen Necip ile Rosierforma giyemediler.



MAÇ BİTTİ ORTALIK KARIŞTI



BEŞİKTAŞ'IN 3-2'lik üstünlüğü ile sona eren karşılaşmanın son anlarında tansiyon yükseldi. Maçın son saniyelerinde Çaykur Rizespor'un kazandığı korner sonrası Abdulkadir Bitigen, karşılaşmayı bitiren düdüğü çaldı, saha karıştı. Çaykur Rizespor cephesi Bitigen'e tepki gösterirken, saha dışından birisi Dorukhan Toköz'le tartıştı. Saha içinde gerilim yükseldi, araya giren iki takım teknik heyeti ve futbolcuları olayı sonlandırdı.



GÖKHAN TÖRE DEVAM EDEMEDİ

BEŞİKTAŞ'TA üst üste yaşanan sakatlıklar nedeniyle son iki maçta ileri uçta forma giyen ve Rizespor karşısında golü atan Gökhan Töre sakatlandı. 57. dakikada müthiş çalımlarla kaleye sokulup dar açıdan attığı golle takımını rahatlatan Gökhan, bir kaç dakika sonra sakatlık yaşayarak kenara değişiklik işareti yaptı. 62'de Gökhan'ın yerine sakatlıktan dönen Larin oyuna dahil oldu.