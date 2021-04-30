Ghezzal fırtınası

Spor Toto Süper Lig'de nefes kesen maçta Ç.Rize'yi deplasmanda 3-2 yenerek zirvedeki avantajını sürdüren Beşiktaş'ı, Rachid Ghezzal uçurdu. Siyah-beyazlı ekipte birçok eksik olmasına karşın Rachid Ghezzal'ın performansını katlaması, siyah-beyazlı ekibi de hücum anlamında ileriye taşıdı. Kayserispor maçında attığı 1 golün yanı sıra, 1 de asist yapan Ghezzal, Rize deplasmanında benzer performans sergiledi. N'Koudou'nun golünde yaptığı klas asistle skora etki eden Cezayirli oyuncu, 75. dakikada kaydettiği jeneriklik golüyle de galibiyette başrol oynadı. Bu sezon gol sayısını 5'e yükselten Ghezzal, yaptığı 16 asistle de ligin asist kralı konumunda.



KARTAL'DA HEDEF 9 PUAN

Süper Lig'de kalan 4 haftada Atakaş Hatayspor, Galatasaray (D), Fatih Karagümrük ve Göztepe (D) ile karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş, bu müsabakalardan 9 puan çıkarması durumunda rakiplerinin topladığı puanlara bakmadan şampiyonluğunu ilan edecek. 36 maçta topladığı 78 puanla, maç başına 2.16 puan ortalaması yakalayan Kartal, 78 gol atarak ligin en golcü ekibi oldu.