Cyle Larin için 12 milyon Euro

SÜPER Lig'in lideri Beşiktaş', bu sezon performansıyla göz dolduran Kanadalı hücum oyuncusu Cyle Larin'in bonservis bedelini belirledi. Bir süre önce West Bromwich'in radarına giren Kanadalı için Premier Lig ekipleri West Ham ve Everton'ın da devrede olduğu öğrenildi. İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Beşiktaş yönetiminin Larin'in transferinde kapıyı 12 milyon Euro'dan açacağı iddia edildi.

YALÇIN TAKIMDA TUTMAK İSTİYOR

BEŞİKTAŞ'IN şampiyonluk yarışında önemli bir katkı yapan 25 yaşındaki futbolcunun da İngiltere'den gelen teklifler sonrasında çok memnun olduğu ifade edildi. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Larin'i takımda tutmak istediği aktarılırken, Beşiktaş yönetiminin ise yüksek bir bedel karşılığı Kanadalı oyuncunun ayrılığına sıcak bakabileceği öğrenildi.