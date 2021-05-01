Kartal kritik virajda

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Beşiktaş, bugün Hatayspor karşısında en kritik sınavını verecek. İstanbul Vodafone Park'ta saat 20.30'da başlayacak zorlu maçı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Ligde son hafta Ç.Rize'yi 3-2 yenerek puanını 78'e taşıyan en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin takılmasıyla aradaki puan farkını 5'e çıkaran Kartal, 5. sıradaki güçlü rakibi Hatayspor'u yenerek son 3 haftaya avantajlı girmek istiyor. Siyah-beyazlı ekipte cezaları sona eren Rosier ve Necip takıma dönerken Cenk, Hasic, Oğuzhan ve Aboubakar'ın sakatlığı sürüyor. İyileşen Gökhan ise kadroya alındı.

HATAY'DA EKSİK ÇOK

Hatay'da ise korona virüs testi pozitif çıkan teknik direktör Ömer Erdoğan'ın yanı sıra Selim ve Soner ile kart cezalısı Kamara ve Sackey'de kadroda yer alamayacak.