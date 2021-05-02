Kartal’dan gol şov

Süper Lig'de lider Beşiktaş, sahasında Hatayspor'u tarihi bir farkla yenerek maç fazlasıyla en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını sekize çıkardı: 7-0. 2. dakikada Ghezzal'ın sol taraftan kullandığı köşe atışında Akintola tohp kendi ağlarına yolladı: 1-0. 11'de Atiba'nın pasında Larin'in sert şutu direğin dibinden ağlara gitti: 2-0. 14'te Rosier'in uzun pasını Ljajic, Larin'e indirdi. Larin'in şutunda top ağlara gitti: 3-0. 38'de Ghezzal pasını sol kanatta N'Koudou'ya verdi. Ceza alanı içine giren N'Koudou, üç Hataysporlu futbolcunun arasından çektiği sert şutta topu filelerle gönderdi: 4-0. 44'te Ghezzal'ın pasını alan Rosier ceza alanı içine sarkıp pasını uzak direkteki Rıdvan'a çıkardı. Rıdvan, farkı 5'e çıkaran golü kaydetti: 5-0.

GOLLER İKİNCİ YARIDA DEVAM ETTİ

55'te Yusuf'un hatalı geri pasında ceza sahasında topla buluşan Larin, şık bir plase ile topu filelere gönderdi: 6-0. 65'te sağ kanattan Rosier'in ortasında arka direkte Larin topa dokundu ve topu fbir kez daha filelere gönderdi: 7-0. 73'te Akintola pasını verdi. Topla buluşan Diouf'un şutunda top direkten döndü. Maç 7-0 sona erdi.

YALÇIN'DAN 2 DEĞİŞİKLİK

Süper Lig'in 39. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, Çaykur Rizespor maçına göre kadroda 2 değişiklik yaptı. Sağ bekte Dorukhan Toköz'ü yedeğe çekip Valentin Rosier'i oynatan Yalçın, Gökhan Töre'nin yerine ise Cyle Larin'i görevlendirdi. Kaleyi Ersin Destanoğlu'na emanet eden tecrübeli teknik adam, savunmayı Valentin Rosier, Welinton de Souza, Domagoj Vida, Fabrice N'Sakala'dan kurdu. Defansın önünde Josef de Souza'ya forma veren Yalçın, hücum hattını ise Rachid Ghezzal, Hutchinson, Adem Ljajic, N'Koudou ve Cyle Larin şeklinde kurguladı.

PULAT KULÜBEDE GÖREV YAPTI

Yeni tip korona virüs testi pozitif çıktığı açıklanan Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'ın yerine bordo-beyazlı ekipte yardımcı antrenör Özhan Pulat takımını kulübeden idare etti.

CYLE LARİN YILDIZLAŞTI

Cyle Larin, Beşiktaş formasıyla dördüncü kez bir maçta 3 gol ve daha fazlasını kaydetti. 2017-2018 sezonunun son haftasında Sivas maçında 3, 2018-2019 sezonunda da Torshavn'a karşı 3, Beşiktaş'ın Rize'yi 6-0'la geçtiği mücadeleyi 4 gol ve 1 asistle tamamlayan Larin, Hatay karşısında da 4 gol bularak Beşiktaş formasıyla 4. kez bir maçta 3 gol ve daha fazlasını kaydetti.

GHEZZAL ORUCUNU SAHADA AÇTI

Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında Atakaş Hatayspor'u ağırlayan Beşiktaş'ta Cezayirli futbolcu Rachid Ghezzal, orucunu sahanın içinde açtı. Ligde lider durumda bulunan ve şampiyonluk yarışında önemli bir maça çıkan siyah-beyazlılarda Rachid Ghezzal, iftarını maç öncesi saha içinde yaptı. Isınma hareketlerine bir süre ara veren 28 yaşındaki futbolcu, hurmayla orucunu açtıktan sonra takıma katıldı.

SAHADAKİ TEK TÜRK ERSİN

Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmada sahaya çıkan tek Türk kökenli futbolcu Ersin Destanoğlu oldu. Hatayspor 11'indeki tüm futbolcular yabancı isimlerden oluşurken, Beşiktaş sahaya 10 yabancı futbolcu ile çıktı. Beşiktaş 8 Türk futbolcusunu yedek soyundururken, Hatayspor'un kadrosunda 7 Türk futbolcu yer aldı.