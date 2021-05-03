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Kartal hedefine yakın

Spor Toto ’in lideri Beşiktaş, kritik Hatayspor virajını 7 golle geçti şampiyonluk hedefine dev adım attı

Kartal hedefine yakın

3.5.2021

Spor Toto Süper Lig'de lider Beşiktaş, Hatayspor engelini 7-0'lık tarihi bir golle geçerken şampiyonluk yolunda çok önemli bir virajı da döndü. Cyle Larin Hatay'a attığı 4 golle maçın kahramanı oldu. Kanadalı yıldız oyuncu attığı gollerle Hatay'ın gardını düşürürken, bu sezon Süper Lig'de 2 kez hat-trick yapan ilk oyuncu oldu. Larin, bu sezon toplam gol sayısını da 19'a yükseltirken, yaptığı 4 asistle de kariyerinin en verimli sezonuna imza attı. 14 dakikada 3 gol bulan Beşiktaş, 2010-11 sezonundan bu yana bir Süper Lig maçında 3-0'lık skoru en hızlı bulan takım da oldu.

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