Kartal’dan Yalçın’a yeni teklif

Spor Toto Süper Lig'de Hatayspor galibiyeti ile bitime 3 hafta kala zirvedeki avantajını koruyan Beşiktaş'ta, gündem Sergen Yalçın. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan teknik direktör Yalçın'la yola devam etmeyi planlayan Başkan Ahmet Nur Çebi, Türkiye Kupası Finali sonrası ilk ciddi adımı atacak. Yönetim, Yalçın'a iki artı bir yıllık kontrat önermeyi planlarken, sözleşme süresi ile ilgili son kararı genç çalıştırıcıya bırakacak.

LARİN 20 MİLYON EURO

Bu arada Beşiktaş yönetimi, Avrupa kulüplerinin ciddi olarak ilgilendiği Cyle Larin ve kaleci Ersin Destanoğlu'nun bonservislerini belirledi. Bu sezon resmi maçlarda 23 gol, 4 asistlik performansıyla dikkat çeken Kanadalı Larin için 15 milyon Euro'luk bedeli yukarı çeken yönetim, 20 milyon Euro'luk bir bonservis belirledi. Özellikle Nice ve Lyon'un yakından ilgilendiği genç kaleci Ersin için ise belirlenen rakam 10 milyon Euro.