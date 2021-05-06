Beşiktaş’ta Yalçın köpürdü

Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen, bitime 3 maç kala Fenerbahçe'nin 5, Galatasaray'ın da 6 puan önünde olan Beşiktaş'ta dün ortam gerildi. Cumartesi günü Galatasaray'a konuk olacak siyah-beyazlı ekipte futbolcular, rakip karşısında alınacak 1 puanın şampiyonluk için yeterli olacağını düşünürken, teknik direktör Sergen Yalçın'dan oyuncularına tepki geldi. Bu konuşmaların ardından idmanda çılgına dönen Sergen Yalçın, futbolcularıyla bir toplantı yaptı.

DERBİYİ KAZANACAĞIZ

Tüm planlarını 3 puan üzerine yapan Sergen Yalçın'ın oyuncularına beraberliğe razı olmamaları gerektiğini söylediği ifade edildi. Yalçın'ın, "Beşiktaş her yerde her maça galibiyet için çıkar. Derbiyi kazanmaya gideceğiz. Kafasında başka düşünce olan varsa bizimle maça gelmesin" dediği öğrenildi. Bu sözlerin üst seviyede olan motivasyonu daha da yükselttiği açıklandı. Yalçın'ın şampiyonluğa sadece 4 puan uzakta olduklarını da oyuncularına söylediği belirtildi.