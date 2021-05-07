Bıçak sırtı derbi

Süper Lig'in 40. haftasında yarın lider Beşiktaş ile üçüncü sıradaki Galatasaray arasında oynanacak derbi maçı öncesi ilginç istatistikler ortaya çıktı. Sahasında Kara Kartal'ı konuk edecek G.Saray, bu sezon evindeki 18 maçta 18 puanlık kayıp yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, son 5 iç saha maçında sadece bir galibiyet alabildi. Bu sezon deplasmandaki ilk 9 maçında 16 puan toplayan Beşiktaş, son 9 dış saha mücadelesinde ise toplamda 20 puan elde etti. Şu ana kadar 18 kez rakiplerini konuk eden Galatasaray, bunların 10'unu kazanabildi.



GALATASARAY 15 GOL YEDİ

Evinde rakipleriyle 6 kez berabere kalan ve 2 defa sahadan mağlup ayrılan sarı-kırmızılı ekip, 18 puan kaybetti. Sahasında 39 gole imza atan Galatasaray, kalesinde 15 gol gördü. Cim-Bom, son derece kötü sonuçlar aldığı son 5 iç saha maçında 8 gol atarken, rakiplerinin de 8 golüne engel olamadı. Şampiyonluk yolunda deplasmanda önemli bir derbi maçına çıkacak Beşiktaş ise dış sahadaki karşılaşmalarda son dönemde daha başarılı sonuçlara imza attı. Beşiktaş, ilk 9 dış saha müsabakasında daha başarılı görüntü ortaya koydu.



BEŞİKTAŞ DAHA İYİ

6 galibiyet alan Beşiktaş, 2 beraberlik ve bir yenilgiyle 20 puan elde etti. Sonraki 9 dış saha maçında 19 gol atan Beşiktaş, kalesinde 9 gol gördü. Siyah-beyazlı ekip, bu sezonki 18 deplasman maçında ise 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgiyle 36 puan çıkardı. Dış sahada 37 gol atan Kartal, 26 gole engel olamadı.



FATİH TERİM: 1 SERGEN YALÇIN: 1

GALATASARAY Teknik Direktörü Fatih Terim ile Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın bugüne kadar 5 kez karşılaştı.

İki teknik adam 1'er kez kazanan taraf gen karşılaşolurken, 3 maç berabere sona erdi. Söz konusu müsabakalarda Terim Galatasaray'ı, Yalçın da Konyaspor, Alanyaspor, Malatya ve Beşiktaş'ı çalıştırıyordu. İki ray'ı, teknik adam da 1'er kez galip gelirken, 3 karşılaşma da berabere sona erdi. Fatih Terim ile Sergen Yalçın, derbide üçüncü kez karşı karşıya gelecek. Geçen sezon Türk Telekom Stadyumu'ndaki Galatasaray- Beşiktaş derbisi 0-0 sona ermişti.

Ligin ilk yarısında Vodafone Park'taki derbiyi ise siyah-beyazlılar 2-0 kazandı.



İMPARATOR'UN 67. DERBİSİ

SÜPER Lig'de Beşiktaş'ı konuk edecek Galatasaray'da Fatih Terim, teknik direktörlük kariyerinde görev aldığı 66 derbide 24 galibiyet, 25 beraberlik ve 17 mağlubiyet gördü. Cim-Bom, tecrübeli teknik adam yönetiminde daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe ile Süper Lig, Türkiye Kupası, TFF Süper Kupa, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Türkiye Spor Yazarları Derneği Kupası ve Gurbet Kupası'nda toplam 66 müsabaka oynadı. Sarı-kırmızılı takımda dördüncü dönemini geçiren 67 yaşındaki Terim, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile yapılan bu karşılaşmalarda 24 galibiyet, 25 beraberlik ve 17 mağlubiyet gördü.