Kara Kartal ağır yaralı

Süper Lig'de averajla liderliğini sürdüren Beşiktaş, evinde oynadığı maçta Fatih Karagümrük'e 2-1 yenildi. Siyah-beyazlılar, son hafta öncesinde şampiyonluk yarışında çok büyük yara aldı. 7. dakikada ceza sahası yayına yakın bir noktada topu önünde bulan N'Koudou'nun sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci kontrol etti.

39'da sol kanattan yerden penaltı noktası üzerine Balkovec'in ortasına kayarak müdahale eden Bertolacci, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1. 41'de Fatih Karagümrük ikinci gole yaklaştı. Borini'nin arka direğe yerden ortasında Ndao altıpas önünde meşin yuvarlağı boş kaleye göndermek istedi ancak Welinton son anda araya girdi ve mutlak bir golü çıkardı.

BORİNİ BEŞİKTAŞ'I YIKTI

53'te Ndao'nun ara pasında topla buluşan Borini'nin sert şutunda kaleci Ersin topu güçlükle kornere attı. 54'te Vida'nın pasında topla buluşan Larin arka direğe çıkardı. Ghezzal meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1. 60'ta Ghezzal'ın pasında N'Koudou'nun şutunda top üst direkte patladı. 67'de Necip kaptığı topla Mensah'ı buluşturdu. Bu futbolcunun vuruşunda kaleci Viviano gol izni vermedi. 77'de Mensah'a sert giren Zukanovic kırmızı kartı gördü. 81'de Ndao'nun pasında Borini bekletmeden vurdu: 1-2. Beşiktaş karşılaşmayı 2-1 kaybetti.