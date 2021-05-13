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Haberler Beşiktaş Kartal’da Adem Ljajic’in omzu çıktı

’da ’in omzu çıktı

Kartal’da Adem Ljajic’in omzu çıktı

13.5.2021

Beşiktaş'ın konuk ettiği Fatih Karagümrük maçının ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkan Adem Ljajic'in omzunun çıktığını açıkladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Rakibi ile girdiği ikili mücadelede omuzu üzerine düştükten sonra oyuna devam edemeyen futbolcumuz Adem Ljajic'in yapılan değerlendirilmesinde sağ omuzunun çıktığı tespit edilmiş, sağlık ekibimizce yapılan ilk müdahale neticesinde omuz eklem yerine oturtulmuştur.
Adem Ljajic'in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından devam edilmektedir" denildi.

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