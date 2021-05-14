Beşiktaş'ta Aboubakar krizi yaşanıyor. Siyah-beyazlı ekipte 29 maça çıkan golcü futbolcunun sözleşmesindeki '30 resmi maçta oynarsa sözleşmesi 1 yıl uzar' maddesinin yürürlüğe girmemesi için oynamadığı ortaya çıktı. Aynı zamanda yeni sezon öncesi maaşının artmasını talep eden Kamerunlu golcü, 30. maçına çıkmadığı takdirde de serbest kalacak.



Aboubakar'ın sözleşmesinin uzamaması için sakatlığını bahane ettiği iddia edildi. Beşiktaş'tan yıllık 1.5 milyon Euro ücret alan futbolcunun daha fazla para kazanabileceği bir kulübe gitmek istediği belirtildi. Eğer Aboubakar, Beşiktaş ile 30. maçına çıkarsa, 1.5 milyon Euro'dan 1 yıl daha siyah-beyazlı formayı giyecek ve kendisini transfer etmek isteyen kulüpler 7.5 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini göze alacak. Bu arada F.Karagümrük maçının ardından tedbirli olarak ceza kuruluna sevkedilen Aboubakar, Göztepe maçında forma giyemeyecek.



ÇEBİ: İZMİR'E 2 KUPAYI ALMAK İÇİN GİDİYORUZ

BEŞİKTAŞ Başkanı Ahmet Nur Çebi, İzmir'e 2 kupayı almak için gideceklerini söyledi. Çebi, "Biz önemli bir virajdayız. İzmir'e şampiyon olmak için gidiyoruz. Bu bizim hakkımız ve bu kupayı bu sene biz hak ettik. Son 2 maçı talihsizlik olarak görüyorum. Çok üzü-lüyoruz ama lig de çok renklendi. Bir maç sonunda bu sezonun şampi-yonu olacağız. Biz bu işi bitirmeye gidiyoruz. Rakiplerimize buradan bayram mesajı olsun, Sergen hocamızın morali çok iyi. Bizler Göztepe'nin mabedi ve orada şampiyonluk kutlamayız. Ama aleni şekilde sahanın ortasın-da bayrak dikmenin peşinde değiliz. Türkiye Kupası Finali'nde kupa gelecek zaten. Orada da yaşanması gerekeni yaşayacağız ama abartmayacağız" dedi.