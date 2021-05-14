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Beşiktaş İzmir’e tam kadro geldi

’in son haftasında deplasmanında şampiyonluk maçına çıkacak olan Beşiktaş, İzmir’e sakatlıkları bulunan isimlerin de olduğu tam kadroyla geldi.

Beşiktaş İzmir’e tam kadro geldi

14.05.2021, 18:21 Güncelleme Tarihi: 14.05.2021, 18:22

Süper Lig'in son haftasında Göztepe'ye konuk olacak Beşiktaş, İstanbul'dan kalkan özel bir uçakla İzmir Adnan Menderes Havaalanı'na geldi. Kısıtlamaya rağmen az sayıda taraftar Teknik Direktör Sergen Yalçın ve kafilede bulunan futbolculara sevgi gösterilerinde bulundu.


Taraftarlar Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'a da çiçek verirken, sakatlığı bulunan futbolcuların da arkadaşlarına destek olmak için İzmir'e geldiğini ifade eden Kocadağ, "İzmir her zaman bize uğurlu geldi. Takım halinde buradan çifte kupa ile döneceğimize inanıyorum" dedi.

Beşiktaş kafilesi daha sonra kamp yapacağı otele doğru hareket etti. Kadrosunda bulunan tüm oyuncularla birlikte İzmir'e gelen siyah-beyazlıların İzmir'e geldiği kafilede sakatlıkları bulunan Ajdin Hasic, Oğuzhan Özyakup, Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar da yer aldı.

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