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Haberler Beşiktaş Şampiyon Beşiktaş

Siyah-beyazlılar, dün 'de 'yi 2-1 yenerek 16. şampiyonluğuna ulaştı. Kara KArtal, karşılaşmanın bitiminde büyük bir coşku yaşadı, gözyaşları sel oldu.

Şampiyon Beşiktaş

16.5.2021

Spor Toto Süper Lig'de son ana kadar süren ve nefesleri kesen şampiyonluk yarışında Beşiktaş mutlu sona ulaşmayı başardı. İzmir'de Gürsel Aksel Stadı'nda Göztepe'yi 2-1 mağlup eden siyah-beyazlılar 84 puana ulaşarak tarihindeki 16. lig şampiyonluğunu elde etti. 10. dakikada Domagoj Vida'nın golüyle öne geçen Kara Kartal, 24. dakikada Alpaslan'ın golüne engel olamadı.

BÜYÜK COŞKU YAŞANDI
64. dakikada sahne alan Rachid Ghezzal penaltıdan skoru belirleyen isim oldu. Üç sezon sonra şampiyonluk kupasını bir kez daha müzesine götüren Kara Kartal karşılaşmanın ardından büyük bir coşku yaşarken, maçın bitiminde "Şampiyon Beşiktaş" tişörtlerini giyen yönetim, futbolcular ve teknik heyetin sevinci görülmeye değerdi.

SERGEN YALÇIN TARİHE GEÇTİ
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın karşılaşmanın bitiminde gözyaşlarını tutamadı. Yayıncı kuruluşa röportaj vermek isterken duygularına hakim olamayan Sergen Yalçın, gözyaşlarıyla sevincini yaşadı. Beşiktaş'taki futbolculuk kariyerinde 1991-92, 1994-95 ve 2002-03 sezonlarında şampiyonluk yaşayan Sergen Yalçın, Göztepe galibiyetinin ardından teknik adamlık kariyerinde de bu başarıyı elde etti. Daha önce Gaziantepspor, Sivasspor, Kayserispor, Eskişehirspor, Konyaspor, Alanyaspor ve Yeni Malatyaspor'da görev yaptıktan sonra Kartal'ın başına geçen Yalçın, Beşiktaş'ta futbolcu ve teknik direktör olarak şampiyonluğa ulaşan ilk isim unvanını da ele geçirdi.

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