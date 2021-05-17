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Haberler Beşiktaş Futbolda Türkiye Kupası yarın İzmir'de sahibini bulacak

Futbolda Türkiye Kupası yarın İzmir'de sahibini bulacak

finalinde ile Beşiktaş, Gürsel Aksel Stadı'nda şampiyonluk mücadelesi verecek. İki takım arasında bu sezon ligde oynanan iki karşılaşma da 1-1 beraberlikle tamamlandı.

Futbolda Türkiye Kupası yarın İzmir'de sahibini bulacak
AA

17.05.2021, 10:36

Bu sezon 59. kez düzenlenen Ziraat Türkiye Kupası'nın finalinde Fraport TAV Antalyaspor ile Beşiktaş yarın İzmir'de karşılaşacak. Gürsel Aksel Stadı'nın ev sahipliği yapacağı müsabaka saat 20.45'te başlayacak.

Süper Lig'i Gürsel Aksel Stadı'nda Göztepe'yi yenerek şampiyon tamamlayan Beşiktaş, 3 gün arayla ikinci kez aynı sahada kupa sevinci yaşayabilmek için ter dökecek.

Ligi 16. sırada tamamlayan Fraport TAV Antalyaspor ise hem Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürmek hem de Avrupa kupalarına katılım hakkı elde edebilmek için mücadele verecek.

İki takım arasında bu sezon ligde oynanan iki karşılaşma da 1-1 beraberlikle tamamlandı. Kupaya bu sezon 4. turdan katılan Fraport TAV Antalyaspor, sırasıyla Pendikspor, Beypiliç Boluspor, Bursaspor, Demir Grup Sivasspor ve Aytemiz Alanyaspor'u saf dışı bıraktı.

Beşiktaş ise 5. turdan itibaren Tarsus İdmanyurdu, Çaykur Rizespor, İttifak Holding Konyaspor ve Medipol Başakşehir'i eledi.

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