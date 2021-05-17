Galata Kulesi’ne arma yansıtıldı

SÜPER Lig'in 2020-2021 sezonu şampiyonu Beşiktaş'ın arması, Galata Kulesi'ne yansıtıldı.

Armanın altına Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın tebrik yazısı da kondu. Galata Kulesi'nin bu hali sporseverler tarafından büyük ilgi gördü. Beşiktaşlı taraftarlar Galata Kulesi'nin önünde toplanarak hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Yakılan meşalelerle gece aydınlanırken, taraftarlar 'Şampiyon Beşiktaş' sloganlarıyla sokakları inletti.