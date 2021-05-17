Ghezzal’ın gelişi çok ilginç oldu

SÜPER Lig'i topladığı 84 puanla şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal, attığı goller ve yaptığı asistlerle tarihi zaferin mimarlarından oldu. Leicester City'den sezon başında kiralık olarak takıma katılan Ghezzal, ligdeki 8 gol 17 asistlik performansıyla şampiyonlukta büyük rol oynadı. Ancak 29 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş'a geliş hikayesi de oldukça enteresan. Siyah-beyazlı yönetim, teknik direktör Sergen Yalçın'ın ısrarla kadrosunda istediği Rachid Ghezzal'ın transferini son günde Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirmişti.



LİSANSI SON ANDA ÇIKTI

Beşiktaş, zamanla yarıştığı o anlarda trafiğe takılmamak adına yıldız futbolcunun evraklarını moto kuryeyle gönderdi. Rachid Ghezzal, transfer sürecini Fransız basınına, "Türkiye Ligi'nde transferin kapanmasına saatler vardı ve İstanbul trafiği kabus gibiydi.

Kulüp bu nedenle benim sözleşmemi bir moto kurye ile tescil ettirdi. Moto kurye ile beraber tescil bürosuna giden iki kulüp çalışanımız Türkiye'de meşhur oldu. Beşiktaş'a transferim gerçektende dakikalar kala gerçekleşti" dedi.