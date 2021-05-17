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Haberler Beşiktaş MHP lideri Bahçeli’den kartallı paylaşım

lideri Bahçeli’den kartallı paylaşım

MHP lideri Bahçeli’den kartallı paylaşım

17.5.2021

MHP lideri Devlet Bahçeli, 2020-2021 şampiyonu Beşiktaş'ı kartal heykelli fotoğrafla kutladı. nSIKI bir Beşiktaş taraftarı olan Bahçeli'nin twitter paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

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