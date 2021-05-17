Sergen Yalçın ile görüşecekler

Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ta önümüzdeki hafta hareketli günler yaşanacak.

Maddi sıkıntıya rağmen siyah-beyazlı ekibi 16. kez şampiyonluğa taşıyan teknik direktör Sergen Yalçın'ın sözleşmesi bu ayın sonunda sona ererken, başkan Ahmet Nur Çebi'nin 49 yaşındaki genç teknik adamla yola devam konusunu görüşeceği öğrenildi.

Başkan Çebi, "Ben Sergen Yalçın'a çok güvendim. Seneye de şampiyon olmak istiyoruz.

Şampiyonluğa beraber kavuştuğumuz hocalarımla, futbolcularımla hepsiyle yeni sezonda da birlikte çalışmak istiyorum. Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ta uzun yıllar kalmasını kulübün menfaatleri açısından çok istiyorum. İnşallah teknik direktörümüzle yeniden anlaşacağız ve yolumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz" diye konuştu.



LİGE ÇOK SANCILI BAŞLADILAR

Lige sancılı başlayan ve transferleri yetişmeyen siyah-beyazlı ekip, sezon içinde de birçok sakatlık problemi yaşamış ve neredeyse hiçbir karşılaşmaya tam kadro olarak çıkamamıştı. İlk 5 haftanın sonunda topladığı 4 puanla 13. sırada yer alan Kara Kartal, Rachid Ghezzal, Rosier, Josef de Souza ve Vincent Aboubakar'ın takıma dahil olmasıyla iyi bir çıkış yakaladı. Siyah-beyazlılar, 40 maçta topladığı 84 puanla ligi zirvede tamamladı ve 16. şampiyonluğuna imza attı.



7 OYUNCUNUN SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Beşiktaş'ta transfer mesaisi erken başlayacak. Kara Kartal'da Atiba, Dorukhan Toköz, Aboubakar, Ghezzal, Montero, Mensah ve Rosier'in sözleşmeleri bitiyor.

Yönetim, bu sezon Beşiktaş formasıyla 29 resmi maça çıkan Aboubakar'ın sözleşmesi, Süper Lig'de 1 resmi müsabakada daha forma giymesi durumunda otomatik olarak 1 yıl daha uzayacaktı.

Ancak Kamerunlu futbolcunun takımda kalacağı belirtildi. Sezon başında Leicester City'den kiralanan Ghezzal ile Sporting Lizbon'dan kiralanan Rosier'in bonservisleri alınacak. Atletico Madrid'den kiralanan Montero ile Mensah'la da yollar ayrılacak.