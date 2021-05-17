Siyah-Beyaz coşku

Süper Lig'de deplasmanda Göztepe'yi 2-1 yenerek 16. şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş'ta büyük coşku yaşanırken, taraftarlar da pandemiye rağmen sokaklarda meşale yakarak zaferi kutladı. Tüm illerde siyahbeyaz coşku yaşanırken, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın İzmir'de Gürsel Aksel Stadı'nda Antalyaspor ile karşılaşacak Kara Kartal'da futbolcular kaldıkları otelde kutlamaları sabaha kadar sürdürdü. Karşılaşmanın bitimiyle birlikte çok sayıda İzmirli Beşiktaşlı taraftarlar ise otelin önünde toplanarak sevinçlerine devam etti.



KUTLAMA 19 MAYIS'TA OLSUN

Cumhuriyet Meydanı meşalelerle aydınlanırken, bazı taraftarlar da evlerinin balkonlarına çıkarak coşkuya ortak oldu. Başkan Ahmet Nur Çebi, kupayı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda almak istediklerini söyledi.

Başkan Çebi, şampiyonluk kupamızı stadımızda 19 Mayıs'ta saat 19.03'te almak, sezonu da çifte kupayla kapatmayı hedefliyoruz. Yasaların müsaade ettiği çerçevede şampiyonluk kutlamasını yapmak istiyoruz. Federasyon başkanımızla konuşacağız" dedi.



SEZONUN EN GOLCÜ TAKIMI OLDULAR

SÜPER Lig'de 2020-2021 sezonun en golcü ekibi şampiyon Beşiktaş oldu. Ligde 42 hafta süren sezonda toplam 1136 gol atılırken, bu gollerin 632'sini ev sahibi, 504'ünü ise deplasman takımları üretti. Toplam 142 gol penaltıdan kaydedilirken, futbolcular 36 kez meşin yuvarlağı kendi kalelerine attı. Beşiktaş 89 kez topu filelerle buluşturarak ligin en golcü takımı unvanını elde etti. Siyah-beyazlı ekibi 80 golle ikinci sıradaki Galatasaray, 72 golle de üçüncü basamaktaki Fenerbahçe takip etti. Süper Lig'de 22 kez ağları havalandıran Hatayspor'dan Boupendza, gol krallığı yarışında zirvede yer aldı.

Beşiktaş'tan Cyle Larin ile Hatayspor'dan Mame Diouf ise 19'ar golle skorer futbolcular olarak ön plana çıktılar.