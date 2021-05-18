İzmir’de final günü

Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Antalyaspor ile İzmir'de karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlıların lig şampiyonluğunu ilan ettiği Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.



Hakem Ali Palabıyık'ın yöneteceği karşılaşma A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. İstanbul'a çifte kupayla dönmenin hesabını yapan siyah-beyazlı ekip, aynı statta ikinci kez zafer yaşamaya çalışacak. Bu sezon 59'uncusu Ziraat Bankası sponsorluğunda düzenlenen Türkiye Kupası tarihinde İzmir, 12 yıl aranın ardından 10. kez final müsabakasına ev sahipliği yapacak. İzmir'de henüz 3 gün önce 2-1'lik Göztepe galibiyetiyle G.Saray'ı yalnız 1 gol averajı farkla geçip şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş, aynı kentte 2006-2009 arasında 3 kez yapılan finallerin hepsinde kupaya uzandı. Siyah-beyazlılar, İzmir Atatürk Stadı'ndaki final organizasyonlarında 3 Mayıs 2006'da F.Bahçe'yi uzatmada 3-2 yenerek kupayı havaya kaldırdı.



KARTAL KAZANMASINI BİLİYOR

9 Mayıs 2007'deki final maçında Erciyesspor'u 1-0 mağlup ederek kupayı müzesine götüren Beşiktaş, 13 Mayıs 2009'daki finalde yine Fenerbahçe'yi 4-2 mağlup ederek mutlu sona ulaştı.



TÜRKİYE KUPASI FİNALİ SEYİRCİSİZ

BEŞİKTAŞ ile Fraport-FAV Antalyaspor arasında bugün Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak olan Türkiye Kupası Finali'nin yeniden seyircisiz oynanmasına karar verildi. Futbol federasyonu daha önce stat kapasitesinin 3'te 1'i oranında seyirci alınacağı açıklanmıştı. Ancak İçişleri Bakanlığı'nın yaşanan gelişmeler sonrasında aldığı yeni kararların ardından futbol federasyonu mücadelenin yeniden seyircisiz oynanacağına karar verdi. Final müsabakası için Beşiktaş ve Antalyaspor'a 250'şer kişilik kontenjan ayrıldı.



58 YILDA HEYECAN 17 İLDE YAŞANDI

Geride kalan 58 yılda 30 kez çift karşılaşma üzerinden oynandıktan sonra tek müsabaka üzerinden yapılmaya başlanan Türkiye Kupası'nda final heyecanı bugüne kadar 17 ilde yaşandı. İstanbul'da 21 kez kupa sahibini buldu. İzmir'in 10. kez bu heyecana ev sahipliği yapacağı organizasyonda Ankara 5, Bursa 4, Eskişehir 3 Antalya, Diyarbakır, Kayseri, Trabzon ikişer, Adana, Bolu, Konya, Kocaeli, Mersin, Samsun, Sivas ve Şanlıurfa da birer kez finale ev sahipliği yaptı. İzmir'de final heyecanı 3 kez Alsancak Stadı'nda 6 kez de Atatürk Stadı'nda yaşandı. İzmir'deki müsabakalarda 5 kez final oynayan Beşiktaş bunların 4'ünde kupayı kazandı.



ANTALYA KUPADA BİR İLK PESİNDE

Tarihinin 2. kupa finaline İzmir'de çıkacak Antalyaspor, bir ilki gerçekleştirip kupayı havaya kaldırmaya çalışacak. Kırmızı-beyazlı ekip ilk ve son olarak 2000 yılında finale çıktı. Antalya, o sezon Galatasaray'la Diyarbakır'da oynadığı kupa finalini kaybetti. Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde tarihi bir ilki gerçekleştirmek isteyen Antalyaspor, kupayı kazandığı takdirde UEFA Avrupa Ligi'nde boy gösterecek. Akdeniz temsilcisi, yeni sezon öncesi lig şampiyonu Beşiktaş'la Süper Kupa finali de oynayacak.



KUPADA 4 TAKIM "DUBLE" YAPTI

TÜRKİYE Kupası'nın 58 yıllık geçmişinde, 14 sezonda kupayı müzesine götüren ekip aynı zamanda lig şampiyonluğunu da kazandı. Galatasaray 1962- 1963, 1972-1973, 1992-1993, 1998-1999, 1999-

2000, 2014-2015 ve 2018-2019'da, Fenerbahçe 1967-1968, 1973-1974 ve 1982-1983'te, Trabzonspor 1976-1977 ve 1983-1984'te, Beşiktaş da 1989-1990 ve 2008-2009 sezonunda hem lig şampiyonluğu hem de kupa zaferi yaşadı. Türkiye Kupası tarihinde üst üste en çok şampiyonluk yaşayan, aynı zamanda kupayı en çok müzesine götüren ekip Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılı ekip 1963-1966 yıllarında art arda 4 kez kupayı kazanma başarısını gösterdi.



KUTLAMA SEYİRCİSİZ

Beşiktaş şampiyonluk kutlamasını taraftarsız yapacak. Siyah beyazlılar, şampiyonluk kupasını 19 Mayıs'ta Vodafone Park'ta kaldıracak. Kupa töreni için hazırlıklar devam ederken, İstanbul Valiliği pandemi nedeniyle kutlamara taraftar alınmayacağını Beşiktaş Kulübü'ne iletti. Siyah beyazlılar son iki şampiyonluğunu boğazda tekne turu yaparak kutlamıştı. Valilik, yine pandemi koşulları nedeniyle tekne organizasyonuna da izin vermedi.