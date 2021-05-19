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Beşiktaş Boğaz'dan böyle geçti

Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, Boğaz'dan özel bir tekneyle Vodafone Park'a hareket etti. Siyah-beyazlılara 100'ün üzerinde tekne eşlik etti.