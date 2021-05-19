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Boğaz'dan böyle geçti

'i şampiyon olarak tamamlayan , Boğaz'dan özel bir tekneyle 'a hareket etti. Siyah-beyazlılara 100'ün üzerinde tekne eşlik etti.

Beşiktaş Boğaz'dan böyle geçti
İHA

19.05.2021, 18:31

Süper Lig'de şampiyonluğuna ilan eden Beşiktaş, donanmasıyla birlikte Boğaz'da gövde gösterisi yaptı. Anadolu Hisarı'ndan tekneye binen siyah-beyazlı futbolcular ve yöneticiler, Vodafone Park'a doğru yola çıkarken, Beşiktaş kafilesini 100'ün üzerinde tekne takip etti.

Boğaz turunda futbolcular büyük coşku yaşarken, Boğaziçi siyah-beyaz oldu. Taraftarlar teknelerde meşaleler yakarken, havai fişekler attı.




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