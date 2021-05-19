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Haberler Beşiktaş Beşiktaş Şampiyonluk kupasını kaldırdı

Şampiyonluk kupasını kaldırdı

'de ve Fenerbahçe'yi geride bırakarak 2020-21 sezonunu şampiyon tamamlayan , 'nı da kazanarak sezonu çifte kupayla tamamladı. Çifte kupayı müzesine götüren Kartal, 'ta şampiyonluğunu kutladı ve kupasını kaldırdı.

Beşiktaş Şampiyonluk kupasını kaldırdı

19.05.2021, 21:39

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe'yi geride bırakarak 2020-21 sezonunu şampiyon tamamlayan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nı da kazanarak sezonu çifte kupayla tamamladı.

Çifte kupayı müzesine götüren Kartal, Vodafone Park'ta şampiyonluğunu kutladı ve kupasını kaldırdı.

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