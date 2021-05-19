Beşiktaş Şampiyonluk kupasını kaldırdı

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe'yi geride bırakarak 2020-21 sezonunu şampiyon tamamlayan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nı da kazanarak sezonu çifte kupayla tamamladı.
Çifte kupayı müzesine götüren Kartal, Vodafone Park'ta şampiyonluğunu kutladı ve kupasını kaldırdı.
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