Kupa Kara Kartal’ın

59. Ziraat Türkiye Kupası Final maçında Beşiktaş, Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan mücadelede Antalyaspor'u mağlup ederek sezonu çifte kupayla kapamayı başardı: 0-2. Karşılaşmanın 3. dakikasında Atiba'nın uzun pasında topla buluşan N'Koudou kale önünde bulunan Josef de Souza'ya pasını verdi. Müsait durumdaki Josef de Souza topu ağlara gönderdi:
0-1. 9. dakikada Necip Uysal'ın hatalı geri pasında topu kapan Gökdeniz Bayrakdar'ın ceza sahası içinden yaptığı sert vuruş yan ağlarda kaldı. 24'te ceza sahası içinde topla buluşan Larin, Fredy'den şık bir çalımla sıyrılıp penaltı noktası üzerinden kaleyi gördü, Boffin köşeden çıkardı. 30'da Atiba'nın verdiği pasta sağ kanattan ilerleyen Ghezzal, pasını penaltı noktası üzerindeki Rosier'e verdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Rosier de topu kaleye yolladı: 0-2.
KARŞILAŞMA BOYUNCA ÜSTÜNDÜ
39. dakikada Ghezzal'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Atiba'nın şutu direğe çarparak kaleci Boffin'de kaldı. 64'te Antalyaspor atağında ceza alanında topla buluşan Gökdeniz sol çaprazdan vurdu Utku bu pozisyonda gole izin vermedi.
68'de Antalyaspor atağında ceza alanında topla buluşan Podolski rakibinden kurtulup sol çaprazdan kaleyi düşündü Utku son anda topu kornere çeldi. 74'te hızlı gelişen Antalyaspor atağında Podolski'nin pasında ceza alanında topla buluşan Gökdeniz müsait pozisyonda vurmak istedi savunma son anda ayak koyarak tehlikeyi önledi.
90+2'de Antalyaspor atağında ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Veysel'in vuruşunda top direkten geri döndü. Karşılaşma 2-0 Beşiktaş üstünlüğüyle sona erdi.
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