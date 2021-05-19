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Kupa Kara Kartal’ın

Siyah-beyazlılar, 3. dakikada Josef de Souza ile öne geçti. 30’da Rosier farkı ikiye çıkardı. Kalan dakikalarda skor değişmeyince İstanbul ekibi mutlu sona ulaştı. Kartal, üç gün önce lig şampiyonluğunu ilan ettiği Gürsel Aksel Stadı’nda Türkiye Kupası’nı da alarak 2’de 2 yaptı. Siyah beyazlı takım, 10 yıl sonra kupayı 10. kez kazandı.

19.5.2021