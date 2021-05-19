Sergen Yalçın rotasyon yaptı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın şampiyonluklarını ilan ettikleri Göztepe maçından farklı olarak ilk 11'de 2 isme şans verdi. Yalçın, kaleci Ersin Destanoğlu ve Gökhan Töre'nin yerine kaleci Utku Yuvakuran ile Necip Uysal'ı oynattı. Gökhan Töre'nin hafif sakatlığı olduğu için riske edilmediği öğrenildi. Antalyaspor ise ligde son oynadığı İttifak Holding Konyaspor müsabakasının ilk 11'inden 9 değişiklikle sahaya çıktı. Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabakada Fraport Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, İttifak Holding Konyaspor maçının ilk 11'inde 9 değişiklik yaptı. O müsabakada forma giyen Bünyamin Balcı ile Hakan Özmert, Beşiktaş karşısında da şans buldu. Antalya temsilcisi Konyaspor müsabakasından önce oynadığı Trabzonspor karşısındaki ilk 11'le sahada yer aldı.



TAŞLI SALDIRI

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Antalyaspor ile Beşiktaş'ın kozlarını paylaştığı mücadele öncesi tatsız bir olay yaşandı.

Karşılaşma için finalin oynanacağı Gürsel Aksel Stadı'na polis eskortuyla hareket eden Beşiktaş'ın kafile otobüsüne Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'ndan geçerken bir grup Göztepe taraftarı taşlarla saldırdı. Beşiktaş takım otobüsünün arka kaportasında hasar meydana gelirken, yöneticilerin ailelerini taşıyan kafilenin diğer otobüsünün ise camı kırıldı. Beşiktaşlı futbolcular olay anında panik yaşadı. Olayı takım otobüsünden görüntüleyen Beşiktaş kurmayları, Federasyon temsilcisine görüntüleri vererek şikayetçi oldu. Müsabaka öncesinde stat çevresinde Göztepe taraftarlarıyla Beşiktaşlılar arasında da kavga çıktı.