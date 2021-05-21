“Beşiktaş’ta bırakabilirim”

SÜPER Lig'de 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Cenk çarpıcı açıklamalarda bulundu. Siyahbeyazlı oyuncu futbolu Beşiktaş'ta bırakma gibi bir düşüncesinin olup olmadığına ilişkin bir soruya, "Öncelikle sağlıklı bir şekilde dönmek istiyorum sahalara. Ondan sonra olacakları düşünmek istiyorum ama burası benim ailem. Burası benim büyüdüğüm yer, benim evim. Buraya her zaman benim kapım açık.

Bunu başkan da dedi zaten röportajlarında.

Ben de öyle düşünüyorum.

Neden olmasın?" yorumunu yaptı.



EN İYİ OYUNCU GRUBU

TAKIM içinde bütünlüğün sağlandığına ve ayrışmalar yaşanmadığına dikkat çeken Cenk Tosun, "En iyi çalıştığım futbolcu grubu diyebilirim.

Hiç kimsede gram kıskançlık yok, çekememezlik yok. Herkes herkesle her şeyi paylaşabiliyor. Zaten sahada oynadığın futbol seni bir yere kadar götürür ama bu saha dışındaki aile ortamı seni gerçekten şampiyonluğa taşıyan küçük nokta oluyor" değerlendirmesini yaptı.