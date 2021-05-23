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Haberler Beşiktaş Besiktas Benteke’nin pesine düstü

Besiktas Benteke’nin pesine düstü

Süper lig ve kupa şampiyonu, ’la sözleşmesi biten Belçikalı oyuncuyu istedi

Besiktas Benteke’nin pesine düstü

23.5.2021

Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden, Ziraat Türkiye Kupası'nı da müzesine götüren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları başladı. Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek siyah-beyazlılar, Crystal Palace'la sözleşmesi biten Christian Benteke'nin peşine düştü. Yönetimin yıldız oyuncuyla görüşmelere başladığı ve 2 milyon Euro'yu gözden çıkardığı belirtildi. Bu sezon İngiltere Premier Lig'de 30 maçta 10 gol atan Belçikalı forvetin de İstanbul ekibine gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.

YÖNETİM HAREKETE GEÇTİ
Beşiktaş yönetimi, şampiyonlukta büyük pay sahibi olan iki futbolcunun bonservislerini almak için harekete geçti. Siyah-beyazlılar, İngiliz ekibi Leicester City'den kiraladıkları 29 yaşındaki Ghezzal ile Portekiz temsilcisi Sporting'ten aldıkları Rosier için kesenin ağzını açtı. Yönetimin Ghezzal için 3 milyon Euro, Rosier için de 2.5 milyon Euro bonservis bedeli ödemeye hazır olduğu belirtildi.

YALÇIN İMZAYI ATIYOR
Beşiktaş yönetimi, sözleşmesi biten teknik direktör Sergen Yalçın'la ilgili kararını verdi. Siyah-beyazlıların tecrübeli teknik adamla iki yıllık sözleşme imzalayacağı ifade edildi. Bu sezon primler dahil 7 milyon TL civarında bir ücretle çalışan Sergen Yalçın'ın, çifte kupa başarısı gösteren bir teknik adam olarak yeni anlaşma için talep ettiği rakamın 2 milyon Euro olduğu, yönetimin de bu konuda onu fazla zorlamayacağı belirtiliyor. İmzaların önümüzdeki hafta içinde atılacağı açıklandı.

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