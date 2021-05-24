İlk hedef Seferovic

Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş'ta transfer çalış-maları sürüyor. Yeni sezonda Şam-piyonlar Ligi'nde mücadele ede-cek siyah-beyazlılar, sözleşmesi sona eren Aboubakar'ın yıllık 3 milyon Euro iste-mesi ve kiralık oynayan Cenk Tosun'un da Everton'a dönecek olması nedeniyle santrfor arayı-şını hızlandırdı. İstanbul ekibi son ala-rak Benfica'da forma giyen Haris Sefe-rovic ile görüşmelere başladı. Bu sezon Benfica'da 47 maçta 26 gol, 7 asist üreten Boşnak asıllı İsviçreli santrforu kiralık ola-rak renklerine katmayı planlıyor.

BEŞİKTAŞ'A DEVLER LİGİ MÜJDESİ

Şampiyon Beşiktaş'a dün Şampiyonlar Ligi müjdesi geldi. Siyah-beyazlılar, Chel-sea'nin Premier Lig'i 4. sırada bitirmesiyle, Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt olarak katılamayı garantiledi. Beşiktaş Kulübü' nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Şampiyonlar Ligi ve siyah-beyazlı kulübün logosuna yer verilerek, turnuvaya grup aşa-masından katılacaklarının müjdesi verildi.