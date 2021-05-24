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Haberler Beşiktaş İlk hedef Seferovic

İlk hedef Seferovic

Beşiktaş yönetimi, Aboubakar ile yollarını ayırmaya hazırlanırken, yerini ’da forma giyen 29 yaşındaki yıldız golcü ile dolduracak.

İlk hedef Seferovic

24.5.2021

Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş'ta transfer çalış-maları sürüyor. Yeni sezonda Şam-piyonlar Ligi'nde mücadele ede-cek siyah-beyazlılar, sözleşmesi sona eren Aboubakar'ın yıllık 3 milyon Euro iste-mesi ve kiralık oynayan Cenk Tosun'un da Everton'a dönecek olması nedeniyle santrfor arayı-şını hızlandırdı. İstanbul ekibi son ala-rak Benfica'da forma giyen Haris Sefe-rovic ile görüşmelere başladı. Bu sezon Benfica'da 47 maçta 26 gol, 7 asist üreten Boşnak asıllı İsviçreli santrforu kiralık ola-rak renklerine katmayı planlıyor.

BEŞİKTAŞ'A DEVLER LİGİ MÜJDESİ

Şampiyon Beşiktaş'a dün Şampiyonlar Ligi müjdesi geldi. Siyah-beyazlılar, Chel-sea'nin Premier Lig'i 4. sırada bitirmesiyle, Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt olarak katılamayı garantiledi. Beşiktaş Kulübü' nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Şampiyonlar Ligi ve siyah-beyazlı kulübün logosuna yer verilerek, turnuvaya grup aşa-masından katılacaklarının müjdesi verildi.

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