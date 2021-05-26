Kartal’ın aklı Buta’da

Beşiktaş'ın sağ beke takviye çalışmaları ile ilgili sürpriz bir isim gündeme geldi. Kara Kartal'ın Belçika temsilcisi Antwerp'te forma giyen Aurelio Buta için teklif yaptığı öne sürüldü. Valentin Rosier için Lizbon ile anlaşamayan siyah-beyazlıların yıldız oyuncuyu renklerine bağlaması bekleniyor. Sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek Buta'nın kulüp tarafında 1 yıllık mukavele uzatma hakkı bulunuyor. Bu doğrultuda Beşiktaş'ın oyuncu için 1.5 milyon Euro'luk bir teklif sunduğu iddia ediliyor.

G.SARAY İDDİASI

24 yaşındaki oyuncu için geçtiğimiz sezon diğer bir Spor Toto Süper Lig ekibi Galatasaray'ın da devrede olduğu aktarılmıştı. Sonrasında sarı-kırmızılılar, Omar Elabdellaoui transferini gerçekleştirmiş ve bu transferi rafa kaldırmıştı. Bu sezon Antwerp formasıyla toplam 34 maça çıkan 24 yaşındaki oyuncu, 5 de asist katkısı sağladı. Yıldız isim U16'dan U20'ye dek her yaş kategorisinde Portekiz Milli Takımı'nın formasını giymişti. Benfica altyapısından yetişen Buta, 2017'den bu yana Belçika'da top koşturuyor.