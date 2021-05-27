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’ta Yalçın sancısı

Beşiktaş’ta Yalçın sancısı

27.5.2021

Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Ziraat Türkiye Kupası'nı da müzesine götüren Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın sancısı yaşanıyor. Sözleşmesi sona eren ve geçen sezon yıllık 7 milyon TL'ye çalışan, yeni sezon için ise 20 milyon TL isteyen genç teknik adamla yönetim arasında problem çıktı. Siyahbeyazlı yönetim, kulübün mali durumuna bakarak Sergen Yalçın'a yıllık 12 milyon TL ücret önerdi. Sergen Yalçın'ın bu rakama yanaşmadığı ancak görüşmelerin sürdüğü belirtildi. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin sezonu iki kupayla tamamlayan Sergen Yalçın ile yola devam etmek istediği ancak kulübün mali durumu da göz önünde tuttuğu ifade edildi.
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