Costa hamlesi

Süper Lig ve Ziraat Türki-ye Kupası'nda şampiyon-luğa ulaşan Beşiktaş'ta forvet transferi için çalış-malar devam ediyor. Siyah-beyaz-lı ekibin bir ara Galatasaray'ın gün-demine gelen şuan da ismi Başakşehir ile de anılan İspanyol golcü Diego Cos-ta'yı transfer etmek istediği açıklandı. İstanbul temsilcisinin Atletico Mad-rid ile yolları ayrılan golcü oyuncu ile temasa geçtiği belirtildi. Henüz kulüp bulamayan tecrübeli oyuncu Diego Costa'nın menajeri golcü isim için yıllık 4 milyon Euro ve 2 milyon Euro da imza parası istedi.



7 KARŞILAŞMADA 2 GOL ATTI

Mali açıdan transferde dengeli bir strateji izleyen Beşiktaş ise futbolcu için bu paranın yarısını teklif etti. Taraflar orta yolu bulursa imzalar atılacak. 2020-21 sezonunda 7 maçta 2 gol atan futbolcu sadece 2 kez ilk 11'de şans bulabildi. Diego Costa daha önce Chelsea, Valladolid, Albacete, Celta Vigo, Braga ve Penafiel takımlarında oynamıştı. Bu arada Everton'dan kirala-nan Cenk Tosun ile de yollar ayrıldı.