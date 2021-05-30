Beşiktaş’a gol makinesi

Beşiktaş yönetimi golcü oyuncu arayışlarına hız verdi. Aboubakar ile anlaşamayan siyahbeyazlılar, Azerbaycan'ın Karabağ takımında forma giyen Mahir Emreli'yi gözüne kestirdi. Özellikle bu sezon yaptığı çıkışla adından söz ettiren Mahir Emreli, toplamda 32 müsabakada görev yaparken, 22 gol attı ve 5 asist üretti. Güncel transfer değeri 1 milyon Euro olan golcü futbolcunun, takımıyla olan sözleşmesi 30 Haziran 2021 tarihinda sona eriyor. Mahir, siyah-beyazlılara transfer olması halinde herhangi bir bonservis ödenmeyecek. Yönetim ayrıca sağ bek Valentin Rosier'i Sporting'ten yeniden kiralamak için yeni bir hamla daha yaptı. Siyah-beyazlılar Sporting Lizbon'a zorunlu satın alma seçeneğini de öne sürdü.

DA COSTA DA GÜNDEMDE

Eğer Beşiktaş yönetimi, Rosier konusunda umduğunu bulamazsa rotasını Danny da Costa'ya çevirecek. İstanbul ekibi, Bundesliga'da Mainz forması giyen 27 yaşındaki sağ bek Danny da Costa ile görüşecek.