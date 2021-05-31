Beşiktaş’ın listesi kabarık

SÜPER Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu olan Beşiktaş'ta yönetim, takıma takviye yapmak için kolları sıvadı. Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele edecek olan siyah-beyazlılar, gündemine 11 oyuncu aldı. İstanbul ekibi, Crystal Palace'tan Andros Townsend, Schalke'den Nabil Bentaleb, Torino'dan Zaza, Gençlerbirliği'nden Arda Kızıldağ, Medipol Başakşehir'den kaleci Mert Günok, Trabzonspor ile yollarını ayıran Kamil Ahmet Çörekçi, Aytemiz Alanyaspor'la sözleşme yenilemeyen Salih Uçan, geçen sezon G.Saray'da kiralık oynayan Benfica'dan Gedson Fernandes ile Haris Seferovic, geçtiğimiz sezon Mainz 05'te kiralık forma giyen, bonservisi Eintracht Frankfurt'ta bulunan Danny da Costa ve Vorskla Poltava'dan Ndiaye ile görüşmelere başladı.



ROSİER'E 4 MİLYON EURO

SİYAH-BEYAZLI yönetimin ayrıca geçen sezon Sporting Lizbon'den kiraladığı sağ bek Rosier için de kesenin ağzını açtığı ve Portekiz ekibine 4 milyon Euro bonservis bedeli önerdiği ortaya çıktı.

Taraflar arasında pazarlıkların sürdüğü kaydedildi.