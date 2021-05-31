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Haberler Beşiktaş Kartal’da gündem stoper

Kartal’da gündem stoper

Beşiktaş, Konya’dan Abdülkerim Bardakçı, G.Birliği’nden Arda ve Sassuolo’dan ile yakından ilgileniyor

Kartal’da gündem stoper

31.5.2021

Son şampiyon Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi, lig ve kupa üçgeninde alternatifli bir kadro yaratmanın yollarını arıyor. Stoper mevkiine bir yabancı bir de yerli oyuncu transfer etmek isteyen siyah-beyazlılarda Abdülkerim Bardakçı ismi öne çıktı. Konyaspor ile başarılı bir sezonu geride bırakan ve A Milli Takım'a kadar yükselen 26 yaşındaki oyuncu, daha önce Sergen Yalçın'ın da olumlu görüş bildirdiği bir isimdi.

ARDA KIZILDAĞ'A YAKINDAN TAKİP
Gençlerbirliği'nden Arda Kızıldağ'ın da listede olduğu biliniyor. Beşiktaş'ın G.Saray'ın gündeminde yer alan Kaan Ayhan için nabız yokladığı biliniyor. Sassuolo forması giyen futbolcu için önümüzdeki günlerde harekete geçmeyi hedefleyen Beşiktaş transferi Haziran ayında çözecek.

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