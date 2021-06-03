Kartal’da işlem tamam

Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu olan Beşiktaş'ta yönetim, takıma takviye yapmak için kolları sıvadı. Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele edecek olan siyah-beyazlılar birçok ismi gündemine aldı. Cezayir basınında çıkan haberde Kara Kartal'ın Alman ekibi Schalke 04 ile sözleşmesi sona eren orta saha oyuncusu Nabil Bentaleb ile anlaştığı belirtildi. İstanbul ekibinde daha önce de gündeme gelen fakat transferi gerçekleşmeyen 26 yaşındaki tecrübeli futbolcuyla her konuda anlaşıldığı belirtildi.



KENAN KARAMAN GELİYOR

Beşiktaş'ın milli futbolcu Kenan Karaman ile de prensipte anlaştığı açıklandı.

Fortuna Düsseldorf ile sözleşmesi sona eren 27 yaşındaki oyuncunun menajerini İstanbul'a çağıran Beşiktaş yönetimi, transferi kısa süre içinde tamamlamayı planlıyor. Siyah-beyazlılar milli futbolcuya 3 yıllık sözleşme teklif edecek. Serbest durumda olan Kenan Karaman, İstanbul ekibinin şartlarını kabul etmesi halinde imzalar atılacak.



ÇEBİ: KADROYU KORUMAK İSTİYORUZ

BEŞİKTAŞ Başkanı Ahmet Nur Çebi, şampiyon kadroyu bozmak istemediklerini söyledi. Çebi, "Sadece Montero, Mensah ve Cenk'in yerine oyuncu alacağız. Ghezzal, Rosier ve Aboubakar'la görüşmelere başladık. Transferde acelemiz yok, önümüzde kampa kadar 1 aylık bir süre var. Sakin ve sessiz yapılabilecek her transfer bir de popülist davranmıyorsanız, iyi de araştırmışsanız sağlıklı sonuçlara sebebiyet verecektir" dedi. Çebi, sözleşmesi sona eren teknik direktör Sergen Yalçın ile de görüşeceklerini söyledi.