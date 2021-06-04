Alanyaspor’dan Caulker tamam

BEŞİKTAŞ yönetimi, aradığı defans oyuncusunu Alanyaspor'da buldu. Siyah-beyazlıların Güney ekibiyle sözleşmesi sona eren Steven Caulker'a resmi teklifini iletti. Siyah-beyazlı formayı giymeye oldukça yakın olan İngiliz stoper ile prensipte anlaşma sağlandığı ifade edildi. Trabzonspor'un da gündeminde olan ve geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 32 karşılaşmaya çıkan Caulker, 3 gol attı ve 2 asist yaptı.

SERGEN YALÇIN İLE GÖRÜŞECEKLER

BEŞİKTAŞ'TA sözleşmesi biten Sergen Yalçın ile başkan Ahmet Nur Çebi'nin bir-iki gün içinde bir araya gelmesi bekleniyor. Başkan Çebi'nin yanı sıra yöneticilerden Erdal Torunoğulları ve Emre Kocadağ'ın da Yalçın'la görüşerek, kontrattan transfer çalışmalarına kadar tüm planları masaya yatırması bekleniyor.