Beşiktaş’a Costa geliyor

Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş, dünyaca ünlü golcü Diego Costa'yı renklerine bağlamak için gün sayıyor. Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan siyah-beyazlılar, Atletico Madrid ile sözleşmesi sona eren Diego Costa'ya resmi teklifte bulundu. İspanyol futbolcu Costa'nın menajeri Pedro Santos,"Beşiktaş Diego Costa'yı çok istiyor. Diego Costa da Beşiktaş'ta oynama fikrine sıcak bakıyor. Çünkü iyi bir projeyle geldiler ve Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacaklar. Bunlar önemli faktörler'. Oyuncumuz paraya öncelik vermediğini ve Avrupa'da yarışmacı bir ekipte oynamak istediğini söyledi. Suudi Arabistan'da bir kulüp büyük bir para teklif etti ama Diego Costa bu teklifi kabul etmedi" diye konuştu.

2 MİLYON EURO

Beşiktaş'ın Diego Costa için hazırladığı teklif de belli oldu. Siyah-beyazlıların yılda 2 milyon Euro net maaş ve 1 milyon Euro imza parası teklif ettiği belirtildi. İspanyol futbolcunun ise ilk etapta 4 milyon Euro maaş ve 2 milyon Euro da imza parası istediği, ancak Kara Kartal'ın teklifine sıcak baktığı öğrenildi.