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Haberler Beşiktaş Yalçın 5 oyuncu istedi

Yalçın 5 oyuncu istedi

Yalçın 5 oyuncu istedi

5.6.2021

BEŞİKTAŞ'IN 2+1 yıllık sözleşme imzalamaya hazırlandığı teknik direktör Sergen Yalçın, yeni sezon öncesi yönetimden 5 transfer istedi. Sergen Yalçın, Cyle Larin ile Vincent Aboubakar'ın kalması halinde bir santrforun yeterli olacağını bildirdi. Beşiktaş'ın teknik patronu, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecekleri için Larin veya Aboubakar'ın takımdan ayrılması durumunda en az iki golcüye ihtiyaç duyacaklarının altını çizdi.

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