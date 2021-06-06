Dzeko savaşı

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeye hazırlanan Beşiktaş, Fenerbahçe'nin de talip olduğu golcü Edin Dzeko ile görüşmelere başladı. Siyah-beyazlılar, İtalyan ekibi Roma'nın başına geçen Mourinho'nun Bosnalı golcüyü istememesi üzerine İstanbul ekibinin harekete geçtiği belirtildi. Atletico Madrid'den ayrılan Diego Costa için 2.5 milyon Euro maaş artı bonusları gözden çıkaran Beşiktaş Dzeko'ya da benzer bir teklif sundu. Bonservis durumuna göre oyuncuya imza parası veya farklı bonuslar teklif edilecek. Geride bıraktığımız sezon Roma formasıyla 38 maça çıkan Dzeko, 13 gol atarken, 5 golün de asistini yaptı.

BEŞİKTAŞ'A SICAK

Kariyerinde İngiliz devi Manchester City, Wolfsburg gibi kulüpler bulunan Edin Dzeko, Devler Ligi'nde oynayacağı için Beşiktaş'a sıcak bakıyor.

RIDVAN YILMAZ'A KANCA

Beşiktaş'ın genç futbolcusu Rıdvan Yılmaz'a Almanya'dan Stuttgart ve Hoffenheim talip oldu. Kara Kartal'da geçtiğimiz sezon çifte kupa kazanan ve sezon içinde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Rıdvan Yılmaz, EURO 2020 kadrosuna da seçilerek genç yaşında büyük bir başarı elde etmiş oldu. Rıdvan Yılmaz bu sezon 18 lig maçında 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.