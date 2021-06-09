Beşiktaş’ta Kenan tamam

BEŞİKTAŞ, transferde büyük bir iş bitirdi. Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek İstanbul ekibi, Fortuna Düsseldorf forması giyen Milli futbolcu Kenan Karaman ile nihayet anlaşmaya vardı. Siyah-beyazlılar, 27 yaşındaki golcüyle 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Kara Kartal, yıldız futbolcuyu ocak ayında da kadrosuna katmak istemiş ancak Alman kulübü ile anlaşma sağlanamamıştı. Almanya'da daha önce Hoffenheim ve Hannover 96'da oynayan Kenan Karaman, son 3 sezonda Fortuna Düsseldorf forması giydi.

SALİH UÇAN'A 10 MİLYON TL

Geçen sezon Alman ekibi ile 29 maça çıkan 27 yaşındaki Kenan Karaman, 7 gol attı, 2 asist yaptı. Bu arada Beşiktaş, Alanyaspor'a veda eden Salih Uçan'a da imza attıracak. Yönetim, Uçan'a yıllık 10 milyon TL ödeyecek. Beşiktaş yönetimi, daha önce prensip anlaşmasına vardığı Alanyasporlu Steven Caulker'ı da renklerine bağlamaya hazırlanıyor.