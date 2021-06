Tammy Abraham çılgınlığı

GELECEK sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek olan Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda kaliteli bir forveti renklerine bağlamak istiyor. Özellikle Aboubakar'ın ayrılığının ardından forvet hattında Larin dışında alternatifi kalmayan siyah-beyazlı yönetim, Tammy Abraham'ı gündemine aldı. Kara Kartal, İngiliz golcüyü kiralamak için Premier Lig ekibi Chelsea'nin kapısını çaldı. Ancak İngiliz kulübü, ünlü golcüsünü yeni transfer stratejisine göre kadroda tutup tutmayacağı ile ilgili kesin kararını henüz verebilmiş değil. Yıldız oyuncu için tüm şartları zorlamaya hazır olan Kartal yönetimi, İngliz temsilcisi Chelsea'yi ikna etmeye çalışıyor.

KARAMAN AŞKI BİTMİYOR

BEŞİKTAŞ'TA yerli transfer harekatı da sürüyor. Salih Uçan ile el sıkışan ve imzaları gelecek hafta atması beklenen Beşiktaş, Düsseldorf'la sözleşmesi biten Kenan Karaman'ın yanı sıra stoper adayları olarak da Gençlerbirliği'nden Arda Kızıldağ ya da Konyasporlu Abdülkerim Bardakçı'yı belirledi.

'COME TO BEŞİKTAŞ' TEEMU PUKKİ!

BEŞİKTAŞLI taraftarlar, Norwich'in 31 yaşındaki Finlandiyalı golcüsü Teemu Pukki'nin sosyal medya hesabına hücum etti, 'Come to Beşiktaş' mesajları yağdırdı. Taraftarlar, oyuncunun neredeyse her paylaşımına mesaj attı.Geçen sezon Championship'te şampiyonluk yaşayan, Norwich City'de 42 maça çıkan Pukki 26 gol atarak sezonun en golcü 3. ismi olmuştu.