Kara Kartal’dan yıldızlara kanca

Beşiktaş, Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar'ın ayrılığı sonrasında golcü transferi için büyük oynuyor. Atletico Madrid'den ayrılan Diego Costa'yı gündemine alan siyah-beyazlılara İspanyol forvetten güzel haber geldi. İlk yapılan görüşmede 3.5 milyon Euro maaş ve 2 milyon Euro imza parası isteyen İspanyol oyuncunun menajeri, olumsuz karşılık alınca rakamı indirdi. Tecrübeli yıldız, iki yıllık sözleşme karşılığı maaş isteğini 3 milyon Euro, imza parasını ise 1.5 milyon Euro'ya düşürdü. Ancak Beşiktaş yönetimi 32 yaşındaki oyuncunun transferi için maksimum 2.5 milyon Euro ayırdığı için transferde henüz mesafe kat edilemedi.

CHRISTIAN BENTEKE DE GÜNDEMDE

Beşiktaş ayrıca Crystal Palace ile 2023 yılına kadar yeni sözleşme imzalayan Christian Benteke'yi kiralamak istiyor. Kontratlarda tek taraflı uzatma ve sonlandırma opsiyonunun elinde olmasına dikkat edecek siyah-beyazlılar, bu transferi en kısa sürede sonuçlandırmak istiyor.



TRABZONSPOR'DAN MUNİR BOMBASI

TRANSFER dönemine hızlı bir giriş yaparak Bruno Peres, Gervinho ve Marek Hamsik'i kadrosuna katan Trabzonspor, bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren bordo-mavililer, Sevilla forması giyen eski Barcelonalı Munir El Haddadi'yi gündemine aldı. Menajerlerin Trabzonspor'a önerdiği Faslı yıldız golcü teknik direktör Abdullah Avcı'nın onay vermesi halinde gelecek sezon bordo-mavili formayı giyecek. Barcelona altyapısında yetişen Munir, bu sezon La Liga'da Sevilla formasıyla 24 maçta 4 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.