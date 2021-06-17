Beşiktaş’a süper ikili

SEZONU çifte kupa ile kapatan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ne güçlü bir kadro ile girmek için kolları sıvadı. Kartal, bonservisi Fransa ekibi Rennes'de olan ve geçen sezonun ikinci yarısını Suudi Arabis- Arabistan temsilcisi Al Ahli'de kiralık olarak geçiren Niang'ı renklerine bağlamak istiyor.

Rennes'in de oyuncunun 3.5 milyon Euro'luk maaşından kurtulmak için 26 yaşındaki forveti uygun bir fiyata göndermek istediği bildirildi. Siyah-beyazlılar, Niang ile görüşmelerini sürdürürken, gündemine bir golcü oyuncu daha aldı.

İstanbul temsilcisi bir ara Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Hatayspor'lu Mame Diouf'u transfer etmek için harekete geçti. Yönetim, Güney ekibiyle sözleşmesi süren 33 yaşındaki golcü oyuncu için nabız yokladı. Transferin önümüzdeki hafta içinde netleşmesi bekleniyor.

YALÇIN'DAN JEST

BEŞİKTAŞ yönetimi, sözleşmesi sona eren teknik direktör Sergen Yalçın ile yeniden anlaşırken, genç teknik adam siyah-beyazlılara jest yaptı. 48 yaşındaki Yalçın'ın sözleşmesine tazminat maddesi koydurmadığı ortaya çıktı. Yalçın'ın, "Başarılı olduğum sürece devam ederim. Uzun sözleşmeyle kendimi korumaya ihtiyacım yok. Tazminat maddesi de istemem. Beşiktaş ile aramda tazminat söz konusu olamaz" dediği öğrenildi.