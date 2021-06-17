  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Beşiktaş Beşiktaş’a süper ikili

’a süper ikili

Kartal, ’da forması giyen Niang ile Hataylı Diouf’un peşine düştü

Beşiktaş’a süper ikili

17.6.2021

SEZONU çifte kupa ile kapatan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ne güçlü bir kadro ile girmek için kolları sıvadı. Kartal, bonservisi Fransa ekibi Rennes'de olan ve geçen sezonun ikinci yarısını Suudi Arabis- Arabistan temsilcisi Al Ahli'de kiralık olarak geçiren Niang'ı renklerine bağlamak istiyor.

Rennes'in de oyuncunun 3.5 milyon Euro'luk maaşından kurtulmak için 26 yaşındaki forveti uygun bir fiyata göndermek istediği bildirildi. Siyah-beyazlılar, Niang ile görüşmelerini sürdürürken, gündemine bir golcü oyuncu daha aldı.

İstanbul temsilcisi bir ara Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Hatayspor'lu Mame Diouf'u transfer etmek için harekete geçti. Yönetim, Güney ekibiyle sözleşmesi süren 33 yaşındaki golcü oyuncu için nabız yokladı. Transferin önümüzdeki hafta içinde netleşmesi bekleniyor.

YALÇIN'DAN JEST
BEŞİKTAŞ yönetimi, sözleşmesi sona eren teknik direktör Sergen Yalçın ile yeniden anlaşırken, genç teknik adam siyah-beyazlılara jest yaptı. 48 yaşındaki Yalçın'ın sözleşmesine tazminat maddesi koydurmadığı ortaya çıktı. Yalçın'ın, "Başarılı olduğum sürece devam ederim. Uzun sözleşmeyle kendimi korumaya ihtiyacım yok. Tazminat maddesi de istemem. Beşiktaş ile aramda tazminat söz konusu olamaz" dediği öğrenildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beşiktaş’a süper ikili haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.