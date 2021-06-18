Atiba’nın yerine Lucas Martins

Beşiktaş'ın hem Süper Lig hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon olmasında büyük rol oynayan Atiba'nın alternatifi Çin'de bulundu. Yönetim, Kanadalı oyuncunun yerini Çin ekibi Bejing Guoan'ın formasını giyen Lucas Martins ile doldurmaya çalışacak. Siyah-beyazlılar Guoan ile sözleşmesi önümüzdeki sezon bitecek 29 yaşındaki orta saha oyuncusuna bonservis bedeli ödemek istemiyor.

MERT GÜNOK DA LİSTEDE YER ALIYOR

Martins'in de Beşiktaş'a gelmek istediği ifade edildi. Yıldız futbolcu, Çin ekibinde 13 maça çıkarken 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Brezilyalı oyuncu, kariyerinde Sampdoria, Spartak Moskova ve Shakhtar Donetsk gibi takımlarda da oynadı. Bu arada kaleye de takviye yapacak olan Kartal'da yönetim, Başakşehir file bekçisi Mert Günok ile de görüşmelerini sürdürüyor.