Kartal’ın Larin planı

BEŞİKTAŞ'IN şampiyonlukta büyük bir emeği bulunan ve takımın en golcü oyuncusu olan Cyle Larin ile ilgili gelecek planlaması belli oldu. Siyahbeyazlıların Kanadalı futbolcunun sözleşmesini uzatıp gelecek teklifleri değerlendireceği öğrenildi. Dün kulüp binasına gelen Larin ve menajeri yöneticilerle bu konuda bir görüşme gerçekleştirdi. Beşiktaşlı idareciler 26 yaşındaki oyuncuya gelecek tekliflerde pazarlıklarda elini güçlendirmek için yıldız golcünün gelecek sezon sona erecek sözleşmesini uzatmak istiyor. Kanadalı oyuncuya Rusya'dan tekliflerin olduğu bildirilirken geçen yıl İngiltere Premier Lig'den on milyon Euro'luk teklif gelmiş, transfer döneminin bitimine 48 saat kaldığı için yönetim olumsuz yanıt vermişti.